Назначенный Россией глава посёлка Лазурный в оккупированной части Херсонской области сообщил, что жителям, не получившим паспорта России, не будут выдавать инсулин. В видеообращении к местным жителям Александр Дудка отметил, теперь жителям поселка, которые остались гражданами Украины, не будут выдавать медикаменты, купленные за счёт российского бюджета. На сообщение Дудки в телеграме обратило внимание издание «Сирена».

«В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны. То же будет касаться выдачи гуманитарной помощи», — сказал Дудка.

Глава администрации посёлка также раскритиковал жителей, чьи дети перестали посещать школы после захвата Лазурного Россией, и пригрозил родителям административной и уголовной ответственностью.

Дудка назвал тех, кто не согласен с аннексией региона Россией, «ждунами» и призвал их «собирать вещи и готовиться на выезд».

Дудка не первый раз выступает с подобными угрозами. Например, в июне он говорил, что без российских паспортов люди не смогут устроиться на работу, а также получать гуманитарную помощь и пенсии. (svoboda.org)