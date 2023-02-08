В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, для ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в Адану прибыла еще одна группа спасателей МЧС в составе 227 человек.

Об этом Report сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления МЧС полковник Алескер Алиев, который находится в Адане.

Он отметил, что в группу вошли силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.

Они будут задействованы в спасательных операциях в Кахраманмараше.