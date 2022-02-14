Консультации по запросу Украины представителей государств — участников ОБСЕ в соответствии с Венским документом (ВД-2011) о мерах укрепления доверия и безопасности для прояснения ситуации с перемещением войск вдоль российско-украинской границы состоятся 15 февраля. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в председательстве Польши в ОБСЕ.

Ранее источник в ОБСЕ уже сообщил корреспонденту ТАСС, что соответствующая встреча пройдет 15 февраля.

«Встреча пройдет во вторник в соответствии с пунктом 16.2. Венского документа», — отметил представитель польского председательства ОБСЕ в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, во встрече примут участие запросившее консультации государство, государство, к которому обращен запрос, а также все заинтересованные государства. Консультации пройдут под председательством Польши в ОБСЕ.

13 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия не ответила на украинский запрос в рамках Венского документа с требованием разъяснения передислокации войск вдоль украинской границы, поэтому Киев в течение 48 часов просит о встрече в ОБСЕ для обсуждения этого вопроса. (ТАСС)