Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром — туман и моросящий дождь, умеренный юго-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем – 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра ночью и утром в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горах — снег, западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем – 7-12 градусов тепла, в горах ночью – 7-12, днем – 0-5 градусов мороза.