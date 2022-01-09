10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ближе к ночи к некоторых местах возможны дожди.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть умеренный юго-западный ветер, временами усиливающийся днем. Температура воздуха ночью 4-6°, днем 8-11° тепла, в Баку — ночью 4-6°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако вечером местами ожидаются осадки. В горной местности возможен снег. В некоторых местах будет туман. Прогнозируется западный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.