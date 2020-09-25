Облигации как шаг к развитию рынка ценных бумаг

Размещение на рынке ценных бумаг AzerGold – прекрасное начало, своего рода экспериментальный шаг на пути к развитию фондового рынка в перспективе, сказал # экономист Асиман Гулиев.

ЗАО «AzerGold» 24 сентября провел аукцион по размещению облигаций на $10 млн, сообщили на Бакинской фондовой бирже. Облигации эмитируются со сроком обращения 3 года и по ставке 4% годовых. Выплаты процентов будут осуществляться ежеквартально. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $100 за ценную бумагу. Андеррайтером размещения облигаций выступит «Инвестиционная компания PASHA Kapital».

Это будет первый транш из эмиссии облигаций в $20 млн, запланированной обществом. ЗАО AzerGold обращается к рынку капитала в качестве альтернативы традиционным источникам финансирования.

По словам нашего собеседника А. Гулиева, в условиях глобальной экономической рецессии экономике приходится рассчитывать на внутренние инвестиции. С этой точки зрения, эмиссия ценных бумаг авторитетной государственной компании, безусловно, хорошее начало – создаются условия для инвестиций в перспективные предприятия для повышения их эффективности. В довесок этому внимание к ключевому долговому инструменту, привлекающему внимание корпоративных и частных инвесторов, безусловно, воспрепятствует оттоку капитала, поскольку таким образом создается привлекательная инвестиционная среда внутри страны. Наконец, это центральное событие на Бакинской фондовой бирже соответствует поставленной главой государства цели – добиться конкурентоспособности находящихся в государственной собственности компаний, их вклада в диверсификацию экономики.

«Полагаю, что появление облигаций AzerGold нужно рассматривать как пробный шаг на пути дальнейшего развития местного рынка ценных бумаг, — говорит Гулиев. – До этого, четыре года назад были выпущены облигации SOCAR, которые принесли хорошую прибыль держателям этих бумаг. И все же, эмиссия облигаций в размере $20 млн не будет иметь серьезного воздействия на рынок ценных бумаг. Но это, безусловно, хороший стимул для его развития. Рынок акционерного капитала не пользуется популярностью в нашей стране, здесь пока еще очень мало дилеров и брокеров, нет желаемой заинтересованности населения, отсутствует конкуренция. Учитывая узость и специфику местного рынка, думаю, покупатели этих облигаций известны заранее – в основном это физические и юридические лица, хорошо осведомленные о деятельности AzerGold и состоянии мирового рынка золота».

Привлечение живых денег, безусловно, позитивный момент, говорит аналитик, поскольку это определенно поддержит эмитента финансово. С другой стороны, появление облигаций говорит о наличии круга физических и юридических лиц, заинтересованных в получении определенных дивидендов, правда, небольших, учитывая высокую ценность крупных долларовых облигаций. В то же время для местного рынка более характерно работать с акциями номиналом в 10 – 15 долларов. По мнению экономиста, развитый рынок ценных бумаг чрезвычайно нужен стране в том числе как фактор, сдерживающий отток капитала. Ведь при отсутствии этого долгового института доходы и накопления вывозятся за границу, либо же инвестируются в недвижимость. В то же время активизация рынка ценных бумаг открывает возможность для капиталовложений в своей стране. В результате «живые» деньги вкладываются в свою экономику, а не утекают на зарубежные рынки.

Экономист признает, что в условиях слабого фондового рынка население больше вкладывается в недвижимость, что способствует поддержанию высокого уровня цен в этом сегменте экономики и препятствует появлению новых рабочих мест. При этом развитие рынка ценных бумаг дает еще больше преимуществ в русле усиления экономического роста и расширения рынка труда.

К вопросу о том, насколько выгодно рядовым гражданам приобретать облигации AzerGold, собеседник отметил, что их доля в общей структуре спроса будет незначительна.

«Полагаю, что доля рядовых граждан среди покупателей будет небольшой, учитывая невысокую популярность фондового рынка у населения и низкую финансовую грамотность. Думаю, простые люди даже не узнают об этом, а скупать облигации будут заранее осведомленные физические лица и компании. Кстати, в этом плане весьма показательна практика выпуска так называемых «народных облигаций», заключающаяся в том, что компания делит доход между своими работниками не только выплачивая зарплаты, но и путем выпуска ценных бумаг. В этом случае бумаги продаются не на открытом рынке, а внутри компании. Это дает хороший результат», — продолжил экономист, отмечая необходимость взвешенного и грамотного подхода к развитию местного фондового рынка.

А для этого требуются виртуозы, говорит Гулиев, прекрасно разбирающиеся не столько в современных моделях, но особенностях фондового рынка 50 – 60 гг. прошлого века, поскольку начинать нужно с этого времени. «В середине прошлого столетия Запад очень боялся советской идеологии, чтобы предотвратить ее проникновение здесь использовали ценные бумаги как народный капитал». По мнению собеседника, советовать или рекомендовать простым гражданам вкладывать в облигации AzerGold было бы неправильно, поскольку люди должны делать этот выбор самостоятельно.

«Выбор делает покупатель, руководствуясь финансовым положением компании. Согласно официальным данным, экономические показатели ЗАО AzerGold намного улучшились к минувшему году. Так, доход компании с продаж увеличился на 48%, общая прибыль возросла аж на 57%, а чистая прибыль — на 55%. При этом общий капитал увеличился почти в два раза – на 198%», — резюмировал собеседник.

По имеющимся данным, вырученные от размещения облигаций средства планируется направить на увеличение ресурсов месторождений «Човдар» (Дашкесанский район), «Кохнамадан» (Балакянский район) и «Гарадаг» (Шамкир-Гедабейский регион), ускорение наземных эксплуатационных работ и финансирование полевых исследований по этим месторождениям. Напомним, что ЗАО AzerGold создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Все акции общества принадлежат государству. Уставный капитал общества равен 37 млн манатов. Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.