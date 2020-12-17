Обещавшим искупаться в Каспии армянам помогли ответить за свои слова — ВИДЕО

События в связи с появлением армянских боевиков под видом «добровольцев» из Армении на территории Нагорного Карабаха, вброс информации о том, что российские миротворцы якобы оказались в окружении азербайджанских войск, заявления армянского руководства, противоречащие духу трехстороннего соглашения о прекращении военных действий, говорят о том, что в Ереване готовят провокации против Баку. Армянская сторона даже не потрудилась сообщить российским миротворцам о наличии «анклавов» в Гадрутском, Кубатлинском и Зангиланском районах, что привело к инцидентам с азербайджанскими военнослужащими.

В Армении уже отходят от военного поражения и начинают все громче заявлять о признании «независимости» Карабаха. При этом ура-патриоты не хотят понимать, что поражение Армении является не случайным стечением обстоятельств, а результатом многолетней военной, дипломатической и разведывательной деятельности Азербайджана. 44-дневная Отечественная война продемонстрировала, что азербайджанская армия является боеспособной и оснащенной по последнему слову техники. Помимо высокого духа, азербайджанские воины обладают боевыми навыками и способны в любую минуту стать на стражу родины. Остались позади 90-е годы прошлого столетия, когда против армянских оккупантов сражались в основном добровольческие батальоны. Теперь на страже Азербайджана стоит оснащенная по последнему слову техники, боеспособная и регулярная армия, закаленная в боях с армянскими оккупантами.

В ходе военных действий профессионально себя проявила не только азербайджанская армия, но и органы специальных служб. Благодаря их бдительности армяне не смогли осуществить тактику, применяемую во время Первой Карабахской войны – осуществление террористических актов в тылу азербайджанской армии. Многие факты в силу специфики деятельности Службы государственной безопасности остаются вне поля общественного внимания, но один факт все же стал достоянием общественности.

Речь идет о гражданине России, главе благотворительной общественной организации «Новая Армения Родина – Диаспора» Геворге Суджяне. Вместе со своим другом Давидом в разгар военных действий он снял видео в селе Истису Кельбаджарского района и с присущим армянам пафосом обещал добраться до Баку и искупаться в Каспийском море. Суджян также распространял в адрес азербайджанского народа, его руководства оскорбительные высказывания и фотографии. Армянская сторона пытается выдать Суджяна за гражданское лицо, доставлявшее в зону конфликта гуманитарную помощь, но его действия попадают под уголовные статьи. Благодаря бдительности специальных служб Азербайджана, Суджян оказался в плену и его ждет справедливое наказание за оскорбительные выпады в адрес азербайджанцев. Настоящая доблесть проявляется на поле боя, а не посредством соцсетей, в которых армяне оскорбляют азербайджанцев, пользуясь ощущением безнаказанности.

Случай с Суджяном должен стать уроком для многих армян, брызгая слюной оскорбляющих Азербайджан и полагающих, что их гнусные поступки могут остаться без ответных санкций. Некогда призывавший российских армян сражаться в Карабахе, главный редактор малотиражного новостного агентства «Реалист» Саркис Цатурян в эфире российского телеканала заявлял, что «армяне являются воинами, а азербайджанцы – торговцами». Однако, храбрый лишь на словах Цатурян так и не поехал в Карабах, где «торговцы-азербайджанцы» громили армянских оккупантов. Жаль, что Цатурян не приехал. Он также как и Суджян мог бы уяснить для себя одну истину – за свои слова рано или поздно приходится отвечать…