Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB распространили совместную информацию.

В сообщении говорится:

«Осложнений здоровья у лиц, инфицированных омикрон- таммом коронавируса, не наблюдается.

Как известно, в 12 образцах, взятых у лиц, прибывших из-за границы, был обнаружен омикрон-штамм SARS-CoV-2 21C.

В настоящее время состояние этих лиц стабильное, они находятся под домашним наблюдением. Повторные пробы, взятые у 8 из 12 инфицированных этим штаммом, дали отрицательный результат, и информация об этом доступна в системе «e-Təbib».

Для контроля над эпидемиологической ситуацией проводятся регулярные анализы генетических мутаций вируса.

Напомним, в результате активного участия населения в процессе вакцинации в Азербайджане удалось достичь стабильной эпидемиологической ситуации.

Поэтому учреждения здравоохранения призывают население для защиты от нового штамма вируса вакцинироваться второй или же бустерной дозой, строго соблюдать требования особого карантинного режима.