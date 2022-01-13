Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB распространили совместную информацию.

В сообщении говорится:

 

«Осложнений здоровья у лиц, инфицированных омикрон- таммом коронавируса, не наблюдается.

Как известно, в 12 образцах, взятых у лиц, прибывших из-за границы, был обнаружен омикрон-штамм SARS-CoV-2 21C.

В настоящее время состояние этих лиц стабильное, они находятся под домашним наблюдением. Повторные пробы, взятые у 8 из 12 инфицированных этим штаммом, дали отрицательный результат, и информация об этом доступна в системе «e-Təbib».

Для контроля над эпидемиологической ситуацией проводятся регулярные анализы генетических мутаций вируса.

Напомним, в результате активного участия населения в процессе вакцинации в Азербайджане удалось достичь стабильной эпидемиологической ситуации.

Поэтому учреждения здравоохранения призывают население для защиты от нового штамма вируса вакцинироваться второй или же бустерной дозой, строго соблюдать требования особого карантинного режима.

image
(Пока оценок нет)