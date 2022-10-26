Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив его в том, что Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку на прежнем уровне.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник премьерской канцелярией по итогам разговора.

«Премьер-министр заявил, что в период его пребывания у власти Соединенное Королевство продолжит оказывать Украине столь же мощную поддержку, что и всегда, а президент Зеленский может рассчитывать на сохранение солидарности британского правительства», — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что обе стороны поддержали «продолжение политики экономических санкций» против РФ с целью сохранять давление на Москву.

Сунак заявил, что надеется на «скорую личную встречу» с Зеленским. Он также подчеркнул «важную роль работы, которую МАГАТЭ осуществляет в Украине, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов и прозрачность при распространении любой дезинформации».