Сегодня министр обороны Армении Аршак Карапетян принял командующего миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.
Как сообщили в Минобороны Армении, Мурадов поздравил Карапетяна с вступлением на высокий государственный пост.
В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы, связанные с российской миротворческой миссией, а также ситуация на армяно-азербайджанской границе, говорится в сообщении.
Отметим, что Аршак Карапетян был назначен министром обороны Армении 2 августа. (rus.azatutyun.am)