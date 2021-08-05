Как сообщили в Минобороны Армении, Мурадов поздравил Карапетяна с вступлением на высокий государственный пост.

В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы, связанные с российской миротворческой миссией, а также ситуация на армяно-азербайджанской границе, говорится в сообщении.

Отметим, что Аршак Карапетян был назначен министром обороны Армении 2 августа. (rus.azatutyun.am)