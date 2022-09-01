Даже среди оппозиционного российского экспертного сообщества сложилось ложное мнение, что Лачынский район перешел под полный контроль Азербайджана, проложенный нашим правительством новый Лачинский коридор, соединяющий Ханкенди с Арменией, куда переместились российские миротворцы со старого, проходящего через сам Лачын, тоже будет подконтролен нам. Так, известный политолог Андрей Пионтковский вообще считает, что Азербайджан вместе с Турцией получили Лачин от Путина «в подарок» в обмен на посредничество турецкого президента Раджап Таййип Эрдогана в урегулировании украинского вопроса. Кстати, таковое понимание в части возвращения Лачинского района присутствует и в самом Азербайджане. Но не стоит ли отбросить в сторону эйфорическое восприятие событий и попытаться посмотреть на факты трезвым взглядом?

Да, сам город Лачин вернули, вдобавок еще села Забух и Сус, и старый коридор. Но ведь в состав Лачинского района, согласно википедии, входят еще 118 сел, которые остались под т.н. Лачинским коридором, шириной 5 км и длиной до 60 км. Это же целая географическая территория. Давайте разберемся, что такое транспортный коридор, какова обычно бывает его ширина? С автомобильную дорогу, ясно же. Даже самая широкая полоса на автотрассе бывает не больше 3,75 метров, а ширина полос самой широкой автомагистрали в мире — 22-полосного шоссе в Канаде составляет 5,5 метров.

К сожалению, проблема все еще не нашла окончательного решения. Новый коридор, построенный азербайджанской стороной, опять же находится под контролем т.н. миротворцев, на этих территориях проживает армянское население, по этому коридору идут транспортные и людские потоки, в контроле над чем участие Азербайджана не просматривается. Более того, сюда будет продолжаться бесконтрольное поступление вооружения, будут прибывать террористы, приезжать армянские чиновники и общественные деятели. Вот спикер парламента сепаратистского образования Артур Товмасян анонсировал проведение в Ханкенди во второй половине сентября «межпарламентского заседания Армения-Арцах», в повестку которого будут включены «вопросы, касающиеся Арцахской проблемы и безопасности».

И по какой же дороге приедут в Ханкенди армянские депутаты? Ответ очевиден. Уже, как сообщила газета «Грапарак», проложенный Азербайджаном новый маршрут апробировало первым руководство карабахских сепаратистов.

«Первыми пассажирами, проехавшими вчера по этой дороге, были президент Арцаха Араик Арутюнян и секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян. Они выехали из Степанакерта около 18:00, доехали по этой дороге до села Тех Горисского региона, затем вернулись обратно, чтобы убедиться, что дорога безопасна и пригодна к эксплуатации. С 20:00 по этой дороге смогут проехать также другие жители Арцаха. Российские миротворцы уже дислоцированы на временной дороге и следят за безопасностью движения», — написала вчера газета.

Выходит, что мы строили эту дорогу для армянских сепаратистов, для узаконивания их политической деятельности на наших территориях?

Не будем себя обманывать, это реалии сегодняшнего дня, и мы должны или смириться с существованием на своих территориях при полной и однозначной поддержке российских миротворческих сил сепаратистского режима, или прилагать политические усилия для получения контроля над этими территориями, пусть даже совместно с русскими, пока еще они находятся там согласно трехстороннему соглашению.

Ведь мы же не соглашались на передачу полного контроля над Карабахом русским, они были приглашены всего лишь в качестве миротворцев, а не хозяев этих территорий, и то на временной основе. Не им решать, кому туда въезжать или выезжать, кому там жить, их функция заключается лишь в обеспечении безопасности как армян, так и азербайджанцев.

К сожалению, нас там по истечении почти двух лет все еще нет, и даже просто заехать туда не можем. Фактически, соглашаясь на такое положение дел, мы попустительствуем увеличению армянского населения на еще неосвобожденных территориях, восстановлению разгромленных в ходе 44-дневной войны вооруженных формирований и усилению их материально-технической базы, причем посредством представленного в их использование построенной нами же новой дороги. И, благо, впереди у них как минимум три гарантированных года пребывания в нагорной части Карабаха российских войск, которые всячески поддерживают сепаратистский режим.

При сложившейся ситуации единственным способом воспрепятствовать возрождению идеологии «миацума» и сепаратизма является достижение соглашения с российской стороной о совместном контроле над всем Нагорным Карабахом без исключения и разоружении вооруженных формирований.

При одновременном постепенном вовлечении армянского населения в социально-экономическую жизнь Азербайджана, естественно, с предоставлением им таких же прав, которыми обладают и все наши граждане.

В противном случае избежать очередной военной операции ВС Азербайджана в Карабахе по уничтожению военных целей сепаратистов не удастся. Сепаратистам стоит запомнить слова Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, произнесенные им в выступлении перед горным спецназом ВС Азербайджана в освобожденном Кяльбаджаре –