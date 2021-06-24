Новые запасы газа Турции на Черном море гарантируют ее энергетическую самообеспеченность.

Об этом сказал Trend вице-президент, руководитель отдела исследований рынка газа и электроэнергии независимой норвежской исследовательской и консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас.

«Извлекаемые объемы или продуктивность коллектора на следующем этапе нуждаются в подтверждении. Их подтверждение в сочетании с дополнительными ресурсами из числа будущих открытий не только привлечет значительные инвестиции в газовый сектор Турции, но также поможет удовлетворить растущий спрос страны на природный газ. Турция, по сути, в настоящее время полностью зависит от импорта природного газа, поскольку внутреннее производство составляет лишь около 1 процента внутреннего спроса», — сказал Диас.

Отметим, что 5 июня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении в Черном море запасов природного газа в объеме 135 миллиардов кубометров.

Эксперт отметил, что обнаружение новых запасов природного газа как нельзя кстати, поскольку почти 40 процентов законтрактованного объема импорта Турции из общего импортируемого объёма в 59 миллиардов кубометров в год, истекают к концу 2021 года.

«Сюда входят объем импорта газа через трубопроводы из России и Азербайджана, а также контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с Катаром и Нигерией. Таким образом, обеспечиваются ценовая конкурентоспособность и лучшие позиции на переговорах с текущими поставщиками. Однако весь потенциал месторождения можно будет использовать не ранее конца 2020-х годов. Новые запасы газа, когда они будут разработаны, помогут снизить зависимость страны от импорта и перейти к самообеспеченности энергией», — заключил Диас.