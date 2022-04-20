Норвегия опасается, что боевые действия в Украине могут затянуться, в связи с чем решила ей предоставить 100 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Мистраль».

Как передает ТАСС, об этом сообщило Минобороны Норвегии.

В пресс-релизе ведомства говорится, что Украина «зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии». Глава министерства Бьёрн Арильд Грам заявил, что ЗРК «Мистраль», — эффективное оружие, которое «принесет большую пользу Украине».

«ЗРК будет снята с производства Вооруженными силами Норвегии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие»,— добавил он.

Отметим, что «Мистраль» — переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов. Разработан во Франции. Может размещаться в открытом кузове или на стационарной огневой позиции. Максимальная скорость — 800 м/с.