Находящийся в настоящее время под следствием в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма, создании вооруженных группировок и незаконном пересечении госграницы один из лидеров карабахской хунты Рубен Варданян выдвинут на Нобелевскую премию мира 2024 года.

По сообщению офиса Варданяна, его кандидатуру выдвинул ряд политических и общественных деятелей, имена которых пока не называют, но отмечают, что среди них есть и лауреат Нобелевской премии мира.

В обращении в Нобелевский комитет группа деятелей отмечает, что предлагает кандидатуру Варданяна из-за нескольких десятков научных, образовательных и гуманитарных программ не только в Армении, но и в других странах.

В письме «особо отмечается уважительное отношение Варданяна не столько к своему народу и вере, но и к культурному и духовному наследию других народов». Хотя многие не только в Азербайджане, но и на Западе прекрасно осведомлены о преступной деятельности Варданяна.

Построив первый в России инвестиционный банк «Тройка Диалог» и получив немало российских наград и премий «за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам», Варданян параллельно создал разветвленную систему оффшорных компаний, через которые тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России.

За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, фигурировавших в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.

Схема, обозначенная в отчете Центра исследования коррупции и организованной преступности (ОССRP), как «Химчистка “Тройка», в которой Варданян представлен ключевой фигурой, подозревается в отмывании грязных денег, уклонении от налогов, а также сокрытии за рубежом имущества российских олигархов и политиков.

Отказ Варданяна от российского гражданства в 2022 году был во многом обусловлен желанием не попасть в санкционный список Евросоюза и США. 19 октября 2022 года правительство Украины ввело санкции против Варданяна. Это решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, а затем своим указом утвердил президент Владимир Зеленский.

Указывается и конкретная причина включения Варданяна в санкционный список. Речь идет о компании «Волга-Днепр», одной из крупнейших грузовых авиагрупп в РФ, которая используется для доставки военных грузов, в руководство которой входит Варданян.

К сожалению, до сих пор этому примеру не последовали западные партнеры Украины, хотя в 2019 году такая инициатива была выдвинута 22 депутатами Европарламента, а в 2022 году сразу 46 членов Конгресса США призвали это сделать.

После своего приезда в Карабах Варданян пытался поддержать сепаратистов, став «госминистром». Он призывал к отказу от переговоров, а также к войне против Азербайджана. После его ареста в Азербайджане в мировой прессе началась кампания в защиту Варданяна, в которой не последнюю роль играют нажитые им преступным путем деньги.

И абсурдное выдвижение Варданяна на Нобелевскую премию мира 2024 года является частью этой кампании. Неужели защитники этого авантюриста и преступника полагают, что ему могут вручить Нобелевскую премию?!