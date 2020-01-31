Никол Пашинян: «Селфи? Да это армянское слово»

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на первой двухсторонней встрече, которая состоялась на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате, сделали не только официальные протокольные снимки с рукопожатием, но и селфи, сообщает РИА Новости.

В начале встречи Мишустин, зайдя в зал, хотел сесть за стол, но коллега из Армении напомнил о необходимости сфотографироваться и пригласил к флагам. Премьеры пожали руки и несколько секунд позировали так, затем глава российского правительства предложил немного другую «диспозицию»: стоя рядом на фоне флагов.

«Рядышком? Давайте», — согласился Пашинян и тут же поинтересовался: «А может еще и селфи?».

Под смех членов обеих делегации они сделали селфи на телефон премьера Армении, известного своим пристрастием к этому новому жанру фотографии.

«А по-армянски как селфи будет?» — спросил Мишустин.

«Селфи? Да это армянское слово», — сразу ответил Пашинян.