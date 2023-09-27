Судя по всему, Москва продолжает предпринимать попытки сменить каким-то образом власть в Армении. Акции оппозиции Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна проходят в Ереване и крупнейших городах страны. Об этом сообщает некий национальный комитет, организующий протесты.

«Шествия проходят в Ереване, Гюмри и Ванадзоре. Демонстранты перекрыли межгосударственную автодорогу Ереван-Ерасх», — говорится в сообщении.

В последние дни в разных районах столицы Армении люди снова выходили на антиправительственные протесты, продолжающиеся уже седьмой день. Участники акции выступают против премьер-министра Никола Пашиняна. Армянские Телеграм-каналы пишут, что местные ВУЗы по распоряжению из Москвы призывают своих студентов выходить на акции протеста против Пашиняна с целью свержения власти. В частности, приводится призыв Ереванского экономического университета им. Плеханова (филиал РЭУ им. Плеханова). Пишут также, что большинство студентов данные призывы не поддерживают.

Армянская оппозиция уже четвертый день проводит акции протеста, которые сопровождаются перекрытием улиц и площадей в Ереване. Их единственное требование — отставка премьер-министра Никола Пашиняна. Его обвиняют в «предательстве» за его решение не вмешиваться в боевые действия в Карабахе 19-20 сентября.

Стихийные акции оппозиции, которая грозит Пашиняну импичментом, постепенно начали приобретать более организованный характер. Они направлены против власти, но о серьезных шатаниях в государственном аппарате говорить пока не приходится, отмечает RTVI. Между тем правительство грозит применить жесткие меры, усматривая в действиях оппозиционеров попытку государственного переворота, поддерживаемую «внешними интересами».

Хотя многие в Армении критикуют власть за то, что она оставила Карабах в сложный момент «один на один с Азербайджаном», оппозиции пока не удается переориентировать этот стихийный протест и направить его против правительства.

В пятницу, 22 сентября, студенты из разных крупных вузов присоединились к протестным акциям, но пока это не придало им такого масштаба, который мог бы привести к смене власти. Случится ли это, особенно с учетом жесткого противодействия правоохранительных органов, пока остается вопросом.

«Мотором этого процесса должно стать студенчество», — заявил лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян, который в пятницу вышел к протестующим на площадь Республики.

«Мать Армения» — это новое политическое объединение, созданное под недавние выборы в совет старейшин Еревана. Неожиданно блок занял третье место. Теванян претендует на кресло столичного мэра. Теперь он еще и член Национального комитета, который выступает координационным органом антиправительственных акций.

От имени оппозиции Теванян огласил планы на выходные. Ожидаются акции в Ереване и областях, а еще «акции гражданского неповиновения» с перекрытием улиц. Наконец, Теванян призвал граждан собраться в шесть вечера в воскресенье на площади Республики, где огласят дальнейшее планы.

Дальше многое зависит от того, сработает ли новая тактика оппозиции, объявившая о начале «сетевой борьбы» в Ереване и окрестностях.

Отметим также, что в армянских СМИ прошла информация об ожидающемся прибытии в Ереван 300 армян из Ростова-на-Дону, которые должны подключиться к акциям протеста с целью еще сильнее дестабилизировать ситуацию.

Интересно звучит на этом фоне заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он сказал, что прозападным лобби в Армении искусственно нагнетаются антироссийские настроения.

Любопытно, может ли получиться у Кремля сместить Пашиняна и вновь привести к власти в Армении промосковские силы? Если случится такое, грозит ли это чем-либо Азербайджану?

Своими мыслями на этот счет поделились с # видные зарубежные эксперты.

Российский социолог, политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев полагает, что привести к власти тех, кто был до Пашиняна, сейчас сложно — это были «герои Карабахской войны», но сейчас воспоминания о ней вызывают скорее грусть, чем энтузиазм.

«Да и у России плохой имидж. Пашинян пока усидит», — считает он.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе также думает, что ничего подобного в Армении не будет.

«Молодое поколение не пойдёт на смещение Пашиняна, потому что на его смену придут пророссийские силы. А без молодежи цветные революции не получаются», — говорит профессор.

Несколько иначе настроен в этом смысле исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев) Игорь Семиволос. Он считает, что ответы на эти вопросы не так просты.

«Может ли оппозиция при сложившихся обстоятельствах мобилизовать людей на массовые протесты. Думаю, что да.

Армянское общество, по крайней мере, его значительная часть, которая жила представлениями о возможности реванша, без сомнения, фрустрирована и озадачена таким развитием событий. Протестный потенциал немалый. При определенных организационных усилиях с ресурсами, которые поступят из Московии, можно запустить длительные протесты, которые в конечном итоге приведут к мощному политическому кризису. Всё так.

Но тут у меня возникает сразу вопрос, а кто же придет на смену Пашиняну? Что этот новый лидер сможет предложить Армении и ее народу? Московскую кабалу в виде союзного государства России и Беларуси? Но тогда армянский народ потеряет свой суверенитет и не получит ничего, кроме новых московских оков. Не на это ли намекал Пашинян, когда говорил, что Армения не будет вмешиваться в события в Карабахе, потому что есть угроза потерять государственность?», — задается вопросом глава исследовательского центра.

Итак, ключевая проблема, что кроме криков и проклятий у альтернативной к Пашиняну силы отсутствует положительная программа, которая хоть как-то приближала бы эту страну к мирному соглашению с Азербайджаном, к завершению периода конфликтов на Южном Кавказе и к перестройке армянской экономики, опираясь на ее транспортный потенциал, отмечает Семиволос.

«Если нынешние лидеры протестов при идеологической и финансовой поддержке Москвы умудрятся-таки свергнуть Пашиняна, они окажут медвежью услугу армянскому народу на много лет вперед», — уверен эксперт.