Представители Украины в ООН призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. «Участники заседания согласовали комплекс международных мероприятий, среди которых: созыв заседания Совета Безопасности ООН, обращение в международные природоохранные организации, в Международный криминальный суд, поскольку такие действия россиян содержат явные признаки нарушения Женевской конвенции», — говорится в сообщении.

Безусловно, украинская сторона действует так, как обязана действовать. Проблема лишь в том, что ООН как была, так и остается бесполезной говорильней. Причем, вчера это было доказано с шокирующей детализацией. Вы только вдумайтесь в цинизм случившегося — в тот самый день, когда российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, в ООН написали о праздновании… дня русского языка.

Того самого языка, на котором отдавался приказ взорвать Каховскую ГЭС, устроив чудовищную техногенную катастрофу. На этом же самом языке отдавались и иные преступные приказы. Начиная от аннексии Крыма до развязывания вялотекущей, гибридной войны на Донбассе. На этом самом языке российские засланцы поджигали сепаратизм в Донецкой и Луганской областях.

На этом языке был отдан приказ начать полномасштабное российское военное вторжение в Украину. На этом языке говорили те, кто устроил геноцид в Буче, Ирпене, Гостомеле. На нем говорили те, кто отдавал приказы бомбить Харьков, Одессу, Днепр, Киев и иные мирные украинские города. На этом языке говорили мародеры, врывавшиеся в опустевшие украинские дома и квартиры, дабы украсть все, что плохо лежало.

На этом языке говорили те, кто сравнял с землей некогда цветущие украинские города- Мариуполь, Бахмут, Соледар, Марьинку и многие иные. Повреждено и разрушено 154 тысячи объектов жилого фонда, которые обеспечивали жильем более 3 млн граждан Украины. Это сделали российские оккупанты, говорившие на русском языке. Они разрушили более 1500 школ, 1000 детских садов и 538 учреждений высшего образования в Украине.

Они же убили свыше 500 украинских детей, насильно вывезя в Россию свыше 20.000 маленьких украинцев. Вот, какой день отмечали вчера в ООН! Лично для меня русский язык давно уже перестал быть языком писателей и поэтов. Для меня это язык информирования читателей о преступлениях, совершенных Россией. Преступлений, которым нет конца и края. Преступлений, за которые большинству россиян даже не стыдно.

Точно также не было стыдно за преступления Рейха и СС жителям гитлеровской Германии. До той поры, пока она не была разгромлена. А потом, все они начали оправдываться фразами о том, что не знали о том, что творила их страна, их армия, их правители в разных странах мира. Следующая стадия была утверждение, что рядовые немцы не при чем, а во всем виноваты Гитлер, Гиммлер, Геббельс, Борман и другие правители Рейха.

Тоже самое, уверен, будет и с Россией. Она уже проигрывает. Просто ее поражение затянуто во времени и унесет еще немало жизней, как украинцев, так и самих россиян. Жаль только первых. Россиян не жаль ровно настолько, насколько не было жаль жителей гитлеровской Германии. Не было жаль разбомбленных Дрездена, Берлина и иных немецких городов. Потому, что прежде немецкие самолеты бомбили многие города мира. А бумеранг имеет правило возвращаться.

Он, кстати, уже возвратился к жителям аннексированного Крыма. Полуостров остался без воды после того, как россияне подорвали Каховскую ГЭС. Ничего нового, кстати, в действиях россиян нет. Ведь, в РФ любят ассоциировать себя с СССР. Так вот 18 августа 1941 года советское руководство дало команду отступающей Красной Армии взорвать ДнепроГЭС. В результате взрыва плотины погибли те советские солдаты, которые в этот момент переправлялись по плотине, да еще было затоплено занятое в тот момент советскими войсками Запорожье, были затоплены красноармейцы, которые находились ниже по течению, или они были отрезаны водой и вынуждены были сдаться в плен.

И тогда и сейчас во главу угла ставился принцип «бабы новых нарожают». Вот, с кем приходится воевать сейчас Украине! А что ООН? Там «смело» отреагировали на российский теракт, однако саму ГЭС в сообщении не упомянули. Говоря конкретнее, реакцию ООН можно увидеть на ее странице в Twitter. В публикации организация заявляет, что гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть военной целью. «Их нужно защищать. В любое время. Везде», — говорится в сообщении. При этом, ООН напрямую не упоминает Каховскую ГЭС, которую вчера ночью взорвали российские оккупанты. О чем это говорит? Лишь о том, что ООН должна быть распущена. Она не в состоянии никого и ни от чего защитить. Мы это увидели на примере продолжавшейся более четверти века армянской оккупации. Украина и весь мир видят на примере неспособности ООН воспрепятствовать преступлениям России. Которая, что особо цинично, продолжает членствовать аж в Совбезе ООН…