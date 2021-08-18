Лет 15 назад футбольные функционеры Азербайджана очень часто в разговорах и выступлениях в качестве аргумента верности выбранной стратегии и неизбежности развития данного вида спорта в стране ссылались на опыт турецких коллег по привлечению маститых зарубежных тренеров, вспоминали успешное выступление соседей на чемпионате мира в 2002 году (3-е место), грезили громкими победами местных клубов на европейской арене. И были по-своему правы. И Фатих Терим, и Шенол Гюнеш, в послужном списке которых достаточно громких побед на международной арене по меркам турецкого футбола, когда-то были вторыми номерами иностранных тренеров. Но времена меняются. Теперь репертуар чиновников от футбола претерпел серьёзные изменения и о былых суждениях никто не вспоминает. Ещё бы. У руля всех 8-ми клубов Премьер-лиги стоят лишь отечественные специалисты (хотя применительно к некоторым из них подобный эпитет совсем неуместен). Сам собой напрашивается вопрос: почему? Неужели за столь короткий промежуток времени местные тренеы научились всем секретам этой профессии и надобность в заморских учителях попросту отпала? Или причина всё-таки в другом?..

В своё время в азербайджанских клубах успели поработать достаточно известные специалисты: Расим Кара, Джон Тошак, Александр Демьяненко, Властимил Петржела, Роман Григорчук, Анатолий Коньков и др. Они добились определённых успехов не только на внутренней, но и на международной арене. Например, Демьяненко смог довести «Нефтчи» до 3-го этапа Кубка Интертото (был в своё время и такой, удачное выступление в котором давало путёвку в Кубок УЕФА). Проработавший в Азербайджане всего год Юрий Максимов из Украины уехал на родину победителем Кубка страны у руля «Кешля». Роману Григорчуку, тоже украинцу, удалось впервые в истории отечественного футбола вывести «Габалу» в групповой этап Лиги Европы. И добавим ещё один интересный факт, так, к размышлению. В декабре 2019 года «Сабах» вёл активные переговоры с другим украинским специалистом – Юрием Вернидубом. Однако в последний момент тот ответил отказом, сославшись на нежелание работать на таком большом расстоянии от родного дома. Так вот, возглавляемый им «Шериф» на днях в Лиге Чемпионов в первом матче плей-офф в родных пенатах разгромил Загребское «Динамо» — 3:0, и теперь имеет весьма хорошие шансы продолжить борьбу. Этот то самое «Динамо», которое выбило из ЛЧ «Легию», цвета которой защищает наш Махир Эмрели. И этот тот самый молдавский «Шериф», который «Карабах» в прежние годы «бил» на различных уровнях.

Итак, кто из ныне возглавляющих клубы Премьер-лиги может похвастаться аналогичными результатами, за исключением Гурбана Гурбанова? Да никто! Даже мечтать не могут об этом. Так что же заставляет руководство клубов доверять судьбу коллективов этим людям? Неужели все в один миг стали патриотами? А ничего подобного! Приведём простой пример и всё станет ясно.

Когда бюджет «Габалы» был сильно урезан, уже упоминаемый нами Роман Григорчук собрал чемоданы и уехал в Казахстан, там ему предложили более выгодный контракт. А что же «красно-чёрные»? Кого они могли привести взамен Григорчука из-за рубежа? Никого! За такие деньги – никого. И не то что из-за рубежа, но даже мало-мальски титулованные местные тренера отказались бы ехать в Габалу. И выбор пал на Санана Гурбанова, который в бытность Григорчука был в составе тренерского штаба. Что из этого получилось – всем известно. Очень скоро Гурбанова за бездарные результаты и бездарную игру его подопечных отправили в отставку. Но он недолго оставался не у дел. Как раз освободилось место наставника «Кешлы», который так же переживает нелучшие времена. И недолго думая (а это 100 процентов, думали недолго, потому что в противном случае выбор был бы иным) руководство бакинского клуба доверило пост главного тренера Санану. Тот пока держится, но о каких-то сногсшибательных результатах говорить не приходится, даже на внутренней арене. Точно такие же истории и с другими клубами. Подписать маститого зарубежного тренера стоит больших денег. А такие деньги теперь в наших клубах не водятся. Вот и приходится довольствоваться теми тренерами, кто согласен работать за имеющиеся в наличии финансы. Так что ни о каком патриотизме, ни о какой перспективе на будущее речь не идёт. Всё гораздо прагматичнее, даже, можно сказать, практичнее. Деньги кончились.

В конце же хотелось бы отметить два момента: