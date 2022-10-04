Ситуация в соседнем Иране вызывает понятный интерес и даже некоторую озабоченность в Азербайджане. И в связи с этим возникают определенные вопросы, ответить на которые # попросило политического комментатора Зардушта Ализаде.

— Какие изменения вы могли бы отметить во внутренней жизни Ирана после нескольких недель массовых беспорядков в этой стране?

— Углубляется пропасть между теократической властью и населением. Этому способствует негибкость авторитарной власти, ухудшающееся экономическое положение и внешнее влияние. Убийство г-жи Амини вскрыло пропасть между архаическими «хотелками» застрявших в средневековье улемов и вполне естественными желаниями рядовых граждан.

Причина массовости протестов кроется в недовольстве иранского народа социально-экономическими тяготами жизни в стране, отсутствием ощутимых перспектив для выхода из тупика, куда режим загнал народ.

Вместе с тем полагаю, что исламский режим достаточно прочно контролирует политические процессы. Мощнейший административно-репрессивный аппарат, глубокие традиции верности масс религиозным ценностям, действующая система относительно справедливого распределения углеводородных доходов, государственная система поддержки наиболее уязвимых слоев населения и способность власти мобилизовывать огромные массы религиозно-ориентированных людей создает перед любой оппозицией трудноразрешимые задачи преодоления гигантского массива эшелонированной защиты режима.

Заметно, что протест не носит этническую окраску и направлен, прежде всего, против высшей власти, из чего можно сделать вывод о том, что он, вероятнее всего, является частью скрытой от внешних наблюдателей закулисной картины борьбы за наследование рахбару.

— В последнее время часты сообщения о тяжелом самочувствии верховного лидера ИРИ. Если он уйдет в мир иной, станет ли это толчком для центробежных тенденций в этом многонациональном государстве?

— Никто не вечен, и уход в мир иной любого человека является вопросом времени. Не думаю, что кончина престарелого духовного лидера Исламской Республики вызовет коллапс режима. Иран — религиозная система, после перса Хомейни пришел этнический азербайджанец Али Хаменеи, после него может прийти человек любой этничности, лишь бы его поддержали значительные силы среди духовенства. ИРИ пока держится за счет идеологии и организованности правящего политического класса. Этот класс постепенно размывается, подобно тому, как размывался советский строй.

— В России идет мобилизация, в Иране может начаться гражданская война между теократами и сторонниками освободительных движений, и эти события могут повлечь массовый приток в Азербайджан беженцев – наших соотечественников, сразу с севера и юга. Насколько мы готовы к этому? Есть ли что-то зависящее от Баку, что он должен сделать, чтобы этого не произошло?

— Испытывающим тревогу я посоветовал бы успокоиться. Никакого массового притока в Азербайджан ни с юга, ни с севера не будет. Прежде всего потому, что режим Алиева забаррикадировался крепко, наглухо закрыв границы.

Войны улемов и так называемого национально-освободительного движения в Иране не будет по причине отсутствия последнего. Многонациональный иранский народ предпочтет бороться за социальное, а не призрачное национальное освобождение. Полагаю, что и печальный и горький опыт национально-освободительного движения в северной части Азербайджана стал уроком для думающих людей. Честно говоря, свободу надо заслужить, и прежде всего не тяжестью потерь ради нее, а способностью понимать ее суть и значение. У нас широкие народные массы сочли свободой анархию, и выяснилось, что анархия и на самом деле — мать порядка. Порядка авторитарного, временами даже тоталитарного, средневекового, свирепого и жестокого. Иран, который за столетие пережил не одну революцию, надеюсь, понимает эту разницу.

Ну, а если народ еще не осознал эту разницу, то, так тому и быть, переживет еще одну черную страницу своей истории.

Так много радетелей иранской смуты за рубежом этой многострадальной страны!