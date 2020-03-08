Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков

Нидерланды вернули Джакарте кинжал индонезийского принца Дипонегоро через 45 лет после того, как обещали это сделать, сообщает The Guardian.
Церемония передачи артефакта состоялась в индонезийском посольстве в Гааге в присутствии министра культуры Нидерландов, посла Индонезии в Нидерландах и директора музея этнологии в Лейдене, в коллекции которого его искали два года.
«Кинжал очень важен для Индонезии. Дипонегоро – наш национальный герой. Этот атрибут принца означал его статус», — уточнил атташе по культуре индонезийского посольства Фери Исванди.
Нидерланды признали независимость Индонезии в 1949 году, и кинжал был в списке личных вещей героя, о возврате которых было подписано соглашение в 1975 году. Но тогда Джакарте передали только седло, копье и церемониальный зонт.
По мнению Ван Бердена, исчезновение кинжала на несколько лет было связано с организационными проблемами и с нежеланием возвращать сокровища индонезийцам.
Артефакт можно будет увидеть на выставке в Национальном музее в Джакарте.(РИА Новости)
| 2020-03-08T10:19:53+00:00 8 марта 2020, 11:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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