Нидерланды нашли кинжал индонезийского принца после долгих поисков

Нидерланды вернули Джакарте кинжал индонезийского принца Дипонегоро через 45 лет после того, как обещали это сделать, сообщает The Guardian.

Церемония передачи артефакта состоялась в индонезийском посольстве в Гааге в присутствии министра культуры Нидерландов, посла Индонезии в Нидерландах и директора музея этнологии в Лейдене, в коллекции которого его искали два года.

«Кинжал очень важен для Индонезии. Дипонегоро – наш национальный герой. Этот атрибут принца означал его статус», — уточнил атташе по культуре индонезийского посольства Фери Исванди.

«Мятежный принц» бывшей колонии Нидерландов отдал это оружие завоевателям в 1830 году после пятилетнего противостояния между Дипонегоро и Голландской империей.

Нидерланды признали независимость Индонезии в 1949 году, и кинжал был в списке личных вещей героя, о возврате которых было подписано соглашение в 1975 году. Но тогда Джакарте передали только седло, копье и церемониальный зонт.

По мнению Ван Бердена, исчезновение кинжала на несколько лет было связано с организационными проблемами и с нежеланием возвращать сокровища индонезийцам.