Нидерландская группа судмедэкспертов во второй раз выезжает в Украину, чтобы помогать расследовать военные преступления.

Об этом сообщает # со ссылкой на «Укринформ».

«Нидерландская группа судмедэкспертов уже во второй раз отправляется в Украину, чтобы помочь с расследованием совершенных там военных преступлений», — говорится в сообщении.

Нидерландцы делают это от имени Международного уголовного суда в Гааге (МУС) и в ответ на призыв украинского правительства к странам помочь расследовать зверства.

Эксперты выезжают на определенные места, чтобы посмотреть, что там произошло, например, на места массовых захоронений.

Они проводят исследования ДНК и изучают фотографии, сообщения, например, через WhatsApp, что может свидетельствовать о совершении военных преступлений. Результаты передаются Международному уголовному суду для дальнейшего использования в любых судебных процессах.