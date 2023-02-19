Глава комитета по разведке в палате представителей Майк Тернер заявил в ходе выступления на международной конференции в Мюнхене, что ни один из объектов, которые были сбиты над США и Канадой, не принадлежал «марсианам». Об этом сообщает CBS.

«Я не раскрою секретной информации, если скажу следующее: «Ни один из объектов, недавно сбитых над Северной Америкой, марсианским не был», — сказал политик.

Ранее в Североамериканском командовании ПВО информировали, что не удалось найти обломки сбитых на Аляске и озере Гурон летательных аппаратов и в связи с этим поиски окончены.

Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, включая китайский аэростат, пересекший Соединенные Штаты и перехваченный над Атлантикой.

В Вашингтоне заверили, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. (gazeta.ru)