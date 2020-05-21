Невеста убитого журналиста Кашикчи попросила о встрече с руководством АПЛ

Хатиджа Дженгиз, жена журналиста Джамала Rашикчи, убитого в 2018 году, продолжает попытки воспрепятствовать покупке «Ньюкасла» консорциумом из Саудовской Аравии.

Дженгиз официально запросила встречу с руководителем АПЛ Ричардом Мастерсом, чтобы изложить ему свои сомнения о сделке, сообщает The Telegraph.

Кашигчи был убит 2 октября 2018 года. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел оттуда. Турецкая полиция предположила, что Кашикчи был убит в консульстве: сначала его пытали, а потом убили.

Принца Мухаммеда бин Салмана обвинили в организации убийства Кашикчи, потому что журналист жестко критиковал его и называл стиль управления авторитарным. (sports.ru)