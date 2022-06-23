Российско-украинский конфликт предоставил армянскому обществу прекрасную возможность продемонстрировать свои верноподданические чувства России, начиная от проведения многочисленных митингов перед посольством России в поддержку военной агрессии против Украины и до призывов разогнать проукраинские акции в Ереване. К тому же, участие в конфликте на стороне Украины иностранцев позволяет армянской пропаганде вносить в повестку дня уже пропахшую нафталином тему «сирийских наемников», якобы участвовавших в 44-дневной войне на стороне Азербайджана.

Так, в газете «Голос Армении» была опубликована статья под названием «Дело террористов: Почему армянские власти прячут сирийских наемников?». В данной статье основное внимание акцентируется на том, что власти Армении не смогли «преподнести» международной общественности факт того, что в 44-дневной войне принимали участие «сирийские наемники».

Издание отмечает, что во время войны армянской стороной были «пленены два сирийских наемника»: Мухраб Мухаммад Аль-Шхери и Юсуф Аль-Абед Аль-Хаджи, которых «осудили на пожизненное заключение».

По мнению автора статьи Аствацатура Тер-Товмасянца, упоминания об Аль-Шхери и Аль-Хаджи исчезли из армянской повестки также, как и сами они из поля зрения общественности. Как отмечает автор, даже в ходе следствия и суда информация о деяниях «боевиков» подавалась обществу весьма поверхностно и скупо, с явным стремлением властей по возможности вывести тему из широкого дискурса. В связи с этим он приходит к правильному умозаключению о том, что фактическое замалчивание данного «судебного процесса» не может не вызвать подозрений или, как минимум, недоумения.

По его мнению, «широкое освещение истории их пленения и полученных на допросах сведений существенно способствовало бы информационно-пропагандистской кампании по разоблачению Азербайджана как страны, повязанной вместе с Турцией с террористическими организациями Ближнего Востока общими целями и методологией действий по последовательному уничтожению христианских стран и колоний региона».

Обвиняя власти Армении в том, что они не воспользовались фактом «пленения двух сирийских наемников» для разоблачения Азербайджана, Тер-Товмасянц забывает, что азербайджанская сторона давно разоблачила этот армянский фейк. Так, Мухраб Мухаммад Аль-Шхери и Юсуф Аль-Абед Аль-Хаджи являются боевиками Рабочей партии Курдистана (PПK).

Согласно лингвистической экспертизе голоса в приведенном видео «допроса» Аль-Шхери он говорит на арабском языке со специфическим акцентом, что выдает в нем курда. То же самое можно сказать и о Аль-Хаджи. В соцсетях были продемонстрированы видеокадры, на которых «плененный» Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи сидит в окружении вооруженных лиц, которые скандируют лозунги на курдском и армянском языках. При этом Юсеф Алабеда Аль-Хаджи держит в руках флаг самопровозглашенного Курдистана.

Помимо этого, армянская сторона на протяжении 44-дневной войны публиковала фейковые материалы о «радиоперехватах» переговоров «сирийских наемников». Утверждая, что на стороне Азербайджана сражались боевики из военных подразделений, состоящих из сирийских туркменов, армянская пропаганда забывает, что они говорят на одном из диалектов азербайджанского языка. То есть, между ними и азербайджанскими военнослужащими не должно быть языкового барьера. А в приводимых армянской пропагандой «радиоперехватах» «сирийские наемники» почему-то говорят на арабском языке, а не своем родном.

Касаясь поднятой Тер-Товмасянцом темы, можно сказать, что он задает правильные вопросы, но делает неправильные выводы. Судебным фарсом над якобы «сирийскими наемниками» Армения разоблачила сама себя. Видеокадры, в которых боевиков PПK выдают за сирийских наемников, являются неопровержимыми свидетельствами того, что на стороне Армении в ходе 44-дневной войны воевали члены террористической организации. Поэтому власти Армении ничего не предпринимают, боясь международного разоблачения своей пропагандистской лажи.