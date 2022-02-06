Количество компаний из ФРГ в России в 2021 году сократилось на 8%. В германо-российской внешнеторговой палате предупреждают о риске массового ухода немецкий компаний, сообщает агентство DPA.

Отмечается, что такая ситуация возникла из-за российского регулирования в связи с пандемией коронавируса, в частности с необходимостью сдачи тестов на COVID-19 для иностранцев. Также немецкий бизнес опасается угрозы дальнейших санкций против России в связи с ситуацией в Украине.

По информации агентства, в настоящее время на российском рынке работают 3651 компания с немецким капиталом, а в 2011 году их насчитывалось 6300. За 10 лет количество компаний сократилось на 42%.