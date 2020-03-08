Немецкие экологи захотели помешать «Северному потоку — 2»

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.

«Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2», — сказал глава Общества защиты окружающей среды Саша Мюллер-Креннер.

Он добавил, что нужно проверить воздействие природного газа на климат и выяснить, в каких условиях добывают этот вид углеводородов в России.

По словам адвоката-эколога Корнелии Цим, готовившей заключение от имени института в Берлине, выбросы метана при добыче газа в России и Европе «выше, чем было указано исполнителями проекта». Она не уточнила, откуда взяла эту информацию (ria.ru)