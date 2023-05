Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар не хочет играть в Саудовской Аравии, несмотря на крупное предложение. Об этом сообщает Foot Mercato.

По данным издания, ближневосточный клуб сделал бразильцу предложение на сумму 400 млн евро, но тот ответил отказом.

Неймара интересуют только два клуба: его нынешний и «Манчестер Юнайтед». В cлучае c английcкой командой, о переговорах c которой cообщалоcь ранее, возможноcть заключения cделки будет завиcеть от того, купят ли команду катарцы во главе c шейхом Джаcимом бин Хамадом Аль Тани.

«ПСЖ» готов продать 31-летнего игрока, чтобы снизить расходы на зарплаты. Также в клубе не очень довольны его поведением.

Неймар в текущем сезоне провел за «ПСЖ» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач.