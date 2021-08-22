Правительство ФРГ с начала международной военной операции в Афганистане почти 20 лет тому назад одобрило экспорт оружия и другой оборонной продукции в эту страну более чем на 400 млн евро, сообщило в воскресенье, 22 августа, агентство dpa ссылкой на ежегодный доклад правительства об экспорте вооружений и последние данные министерства экономики ФРГ.

Наибольшая часть военной продукции была поставлена войскам НАТО, посольствам и ООН, которые получили от Германии танки, бронетранспортеры, автоматы, пистолеты и другое оружие. На долю афганских силовых служб пришлась лишь небольшая часть этих поставок.

Из сообщения следует, что с начала 2002 года до сегодняшнего дня Германия одобрила экспорт вооружений в Афганистан на 418,8 млн евро. Последнее разрешение на экспорт было выдано в текущем году: Германия согласилась поставить на Гиндукуш бронированные внедорожники для НАТО и Международного валютного фонда (МВФ) на сумму в 2,8 млн евро. (DW)