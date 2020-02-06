Неймар назвал Месси лучшим в истории

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар лестно отозвался об аргентинском форварде «Барселоне» Лионеле Месси, передает официальный сайт Международной федерации футбола.

Игроки выступали вместе в каталонской команде, откуда Неймар ушел в 2017 году. Примечательно, что летом 2019 года бразилец мог вернуться обратно, однако трансфер так и не состоялся. Форвард также сравнил Месси с нынешним партнером по команде Килианом Мбаппе.

«Кильян — феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории. Игра вместе с Лео была уникальным опытом, мы стали друзьями. Из всех, кого я видел, Месси — лучший в истории!» — заявил Неймар.(Газета.Ru)