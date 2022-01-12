Цены на сырье восстанавливаются на фоне снижения опасений относительно перспектив падения спроса на топливо, передает РБК.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,5%, до $85 за баррель. Последний раз выше этого уровня нефть торговалась в начале ноября 2021 года.

Эксперты считают, что нефть также дорожает на фоне ожиданий, что новый вариант коронавируса «омикрон» может быть не таким опасным, как предполагалось. Это снизило опасения участников рынка относительно перспектив падения спроса на топливо в мире.