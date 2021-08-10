Рынок нефти открыл неделю обвальным падением котировок, опустившим цену барреля до уровней начала лета.

На фоне стремительного распространения «дельта»-штамма коронавируса, пробивающего «оборону» даже в вакцинированных странах, фьючерсы на сорт Brent упали ниже отметки 68 долларов за баррель, теряя 11% с начала августа. Октябрьские контракты на североморский сорт торгуются в Лондоне по 67,94 доллара за бочку со снижением цены на 3,9%.

Американская нефть WTI стоит рекордно дешево с конца мая — 65,44 доллара за баррель по контрактам с поставкой в октябре. За день котировки снизились на 4,1%, а по сравнению с 30 июля — на 12%. По данным аналитиков, сырьевые рынки напуганы вспышкой Covid-19 в Китае, которая хотя и незначительна по мировым меркам, но зубодробительна по последствиям и ответу властей. Китайское правительство вновь вводит беспрецедентные по жесткости карантинные меры, запрещая жителям целых кварталов выходить на улицу, если в их районе обнаружен хотя бы один носитель вируса.

В центре внимания рынка остается ситуация с циркуляцией вируса в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма «дельта» может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть. Слабые экономические данные Китая и быстрое распространения «дельта»-варианта коронавируса вызвало новые опасения по поводу краткосрочных перспектив спроса.

В понедельник власти КНР отчитались о 125 новых случаях Covid-19 против 96 днем ранее, продолжая усиливать карантинные меры, которые уже включают отмену авиарейсов в 46 крупных городах и ограничения на работу общественного транспорта в 144 опасных зонах. Более 100 тысяч случаев за сутки зафиксировано в США после того, как «дельта» добралась до Флориды, где превышен пик заболеваемости зимней волны и достигнуты новые исторические максимумы.

«Между тем прогноз цен по Brent на август находится в достаточно широком коридоре в $72-80 за баррель, который устраивает не только поставщиков, но и потребителей. Разговоры о том, что нынешние цены на нефть могут вызвать мировую рецессию, являются пустыми. Просто словесные рыночные интервенции. Туристический сезон в разгаре. Крупнейшие экономики приходят в себя после коронавирусного кризиса», — констатирует руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Однако, на взгляд эксперта, дорогая нефть ускоряет возвращение сланцевой нефти на рынок и это, в свою очередь, ударит по котировкам.

Местные аналитики не исключают резкого снижения цены нефти на волне новых локдаунов. По мнению доктора экономических наук, профессора Фикрета Юсифова, призрак «дельта»-штамма уже маячит на горизонте, а стоимость нефти при таком сценарии непредсказуема. В этой связи, говорит аналитик в беседе с #, нашей нефтедобывающей стране следует усилить динамику развития ненефтяных отраслей. Нефтедобыча достигнет своего пика в 2030 году, уверен доктор экономических наук, профессор Муслим Ибрагимов, после чего ожидается переход к низкоуглеродной экономике, что заставит нефтедобывающие страны адаптировать свои потоки доходов. Чтобы избежать сопряженных рисков, нефтедобывающие страны, в том числе и Азербайджан, должны усилить экономические и правовые институты и повысить уровень человеческого капитала. «Следует готовиться к серьезным испытаниям, чтобы войти в новую энергетическую эру с минимальными потерями. Азербайджан имеет все возможности для этого, так как разблокирование транспортных коридоров позволит перебалансировать экспортно-импортные операции без резкой девальвации национальной валюты», — считает ученый.

На волне новой пандемии за последний месяц нефть опустилась почти на десять долларов по сравнению с июльскими максимумами. Инвесторов нервирует тот факт, что в Китае ввели ограничение на железнодорожные и авиаперевозки, а в Австралии, Японии и США не так давно побиты рекорды по заражению новым штаммом коронавируса. Кроме того, Financial Times отмечает, что укрепление доллара сделало нефть дороже для компаний, ведущих расчеты в других валютах. Вместе с тем издание считает, что объективных причин для ослабления нефти немного, а опасность выглядит преувеличенной, так как реально влияет на ситуацию политика ОПЕК+.