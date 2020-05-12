Недостоверные публикации о коронавирусе Twitter промаркирует

В социальной сети Twitter появится специальная маркировка для публикаций, в которых содержится ложная информация о новом типе коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Vox.

В компании уточнили, что ее цель «ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента».

Twitter отметила, что промаркированы также будут и те публикации, которые были размещены в социальной сети и ранее.

Кроме того, если непроверенная или недостоверная информация в твите окажется ложной, то пост будет удален. (gazeta.ru)

| 2020-05-12T00:42:23+00:00 12 мая 2020, 07:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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