Недостоверные публикации о коронавирусе Twitter промаркирует

В социальной сети Twitter появится специальная маркировка для публикаций, в которых содержится ложная информация о новом типе коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Vox.

В компании уточнили, что ее цель «ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента».

Twitter отметила, что промаркированы также будут и те публикации, которые были размещены в социальной сети и ранее.

Кроме того, если непроверенная или недостоверная информация в твите окажется ложной, то пост будет удален. (gazeta.ru)