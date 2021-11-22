Начало отопительного сезона традиционно приходится у нас на середину ноября, хотя октябрь сложно назвать теплым. Практически всю осень пользователи услуг централизованного отопления проводят у холодных батарей, дожидаясь 15 ноября. Но даже с этой заветной даты тепло приходит не во все дома.

Ранее ОАО «Azəristiliktəchizat» сообщило, что в Баку и ряде регионов Азербайджана началась подача тепла в жилые дома, а также в соответствующие госучреждения. Однако от жителей поселка Гарачухур Сураханского (ул. Низами Исмайылова), Низаминского (ул. Бахруза Нуриева) и Хатаинского районов (район станции метро «Ази Асланов», ул. Ильгара Зульфигарова) столицы поступают жалобы в связи с тем, что уже второй день не работает отопительная система. По словам жителя поселка Гарачухур Мирзы Нифталиева, он не может дозвониться до Call-центра «Azəristiliktəchizat».

Начальник отдела абонентского и клиентского обслуживания ОАО Рафиг Алиев сообщил #, что в настоящее время обеспечена подача газа во все котельные. «Сейчас наши сотрудники проводят проверки на территориях, от жителей которых поступали жалобы. После изучения ситуации будет предоставлена информация. Call-центр продолжает свою работу в обычном режиме, уже с утра на нашу горячую линию поступают звонки», — добавил он.

Проблемы с холодными батареями дают о себе знать ежегодно с началом отопительного сезона. Обычно несмотря на заверения ОАО о готовности котельных и систем во всеоружии встретить холода, абоненты «Azəristiliktəchizat» в разных уголках столицы начинают жаловаться на холодные батареи в домах. Как сказала в беседе с нами жительница Наримановского района Баку Нармин Агаева, в ее отдельно взятой квартире начало отопительного сезона не ощущается.

«Трубы и батареи холодные, — делится она. – Хотя в прошлом году отопление нам дали вовремя, всю наступившую осень и после 15 ноября мы вынуждены пользоваться кондиционером. А ведь это дорого, даже страшно подумать, какой счет за электричество «набежит» в конце этого месяца». Другая наша собеседница сообщила, что подумывает провести отопительную систему «комби», хотя по меркам бюджета ее семьи это дорогое удовольствие. «Думаю раз и навсегда решить эту проблему, — говорит Зульфия Оруджева. – Конечно же, провести «комби» дорого. В среднем, по нашим подсчетам, это обойдется в полторы тысячи манатов. Только за установку мастер берет 500 манатов. Но сидеть в холоде, дожидаясь милости наших коммунальщиков, себе дороже».

Желание граждан избавиться от проблемного оператора понятно – это и позднее начало сезона отопления, и проблемы, возникающие после 15 ноября. Зачастую «Azəristiliktəchizat» не берет на себя ответственность за отсутствие тепла по причине неисправности внутридомовых систем отопления и настаивает, что отвечает только за собственную инфраструктуру. Юридическое оформление двусторонних отношений нарушается, говорит собеседник. При этом именно отсутствие договора с потребителем на оказание услуг является первостепенным правонарушающим обстоятельством, считает руководитель неправительственной организации «Общество свободных потребителей» Эюб Гусейнов.

«Начинать нужно с этого, — уверен правозащитник. — Только после восстановления оговоренных в законе гражданских прав и юридического закрепления обязанностей служб чиновники от коммунального хозяйства могут свободно переходить к отчетам о готовности исполнять свои обязательства. По его словам, жалобы на холодные батареи приходят часто. К вопросу о том, кто или что отвечает за исправность внутридомовой системы отопления, собеседник заметил, что раньше это находилось в ведении жэков, а сегодня — управлений многоквартирных жилых домов. Проблемы частично возникают из-за отсутствия ясного подхода к сфере компетенции новомодных кондоминиумов.

Другой непонятный момент – фиксированная оплата услуг ОАО. Специалисты неоднократно говорили и продолжают апеллировать к необходимости отходить от такой практики. Потребители вынуждены платить в любом случае, даже за холодные батареи, и такое никуда не годится. К тому же в этом году старые «болячки» отопительного хозяйства рискуют обернуться более масштабной проблемой. На прошлой неделе ПО «Azəriqaz» пригрозил ОАО «Azəristiliktəchizat» приостановкой подачи газа.

«Мы дали ОАО «Azəristiliktəchizat» одну неделю на погашение задолженности за газ. Они уже заплатили определенную сумму», — сообщил генеральный директор «Azəriqaz» Руслан Алиев. Национальный оператор теплоснабжения ОАО «Azəristiliktəchizat» задолжало более 20 миллионов долларов ПО «Azəriqaz» Государственной нефтяной компании (SOCAR). При этом, по словам Алиева, «Azəriqaz» предоставил ОАО отсрочку платежа до 15 декабря, а если до этого времени не будет произведена оплата, поставки газа абоненту-должнику будут приостановлены.

Почему SOCAR вспомнил о долге не летом, а именно сейчас – с наступлением холодов, непонятно. Словом, этот отопительный сезон обещает быть «веселым», но будем надеяться, что тепло небольшому по общим меркам числу потребителей услуг этого хозяйства, не отключат.