Французский журналист Ален Фрашон составил в своей статье в Le Monde список регионов, в которых в 2022 году потенциально может вспыхнуть вооруженный конфликт, сообщает РИА Новости.

По мнению автора, один из таких регионов – Иран. Переговоры по ядерной сделке возобновились, на них удалось достичь небольшого прогресса, однако пространство для компромисса все меньше и меньше. Как считает Фрашон, Тегеран не забыл политику экс-президента США Дональда Трампа, который в одностороннем порядке вышел из договора, поэтому теперь выставляет предварительные условия.

К настоящему времени Иран достиг уровня обогащения урана в 60%, при этом до уровня, необходимого для его использования в военных целях, как предполагают эксперты, нужен всего месяц. Это, по словам журналиста, подталкивает Израиль и США к удару по ядерному комплексу Ирана, что, в свою очередь, не останется без ответа, в результате чего конфликт может охватить весь Ближний Восток.

Еще один «опасный» регион – Тайвань. По словам автора, Китай проводит маневры, которые, как считают в Вашингтоне, могут привести к «вмешательству» на остров. По его словам, США ранее обязались поставлять Тайваню средства для обороны, однако это не вынуждает их вмешиваться в ситуацию, а президент Джо Байден сохраняет двусмысленную позицию на этот счет.

Последний из перечисленных Фрашоном регионов – Украина. Как заявляет журналист, Россия напрямую заявила о своих амбициях, когда представила США требования по гарантиям безопасности, при этом ей необходимо будет действовать в случае, если она не получит удовлетворения по своим красным линиям.