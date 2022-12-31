Шампанское и другие игристые вина могут привести к развитию стоматологических проблем, если пить их регулярно. Об этом РИА Новости сообщил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.

Газированные алкогольные напитки быстрее всасываются в кровь и вызывают опьянение, а дополнительный сахар и дрожжи в шампанском при регулярном употреблении могут навредить зубам.

«Углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может также повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов», — предупредил специалист.

Скрябин также отметил, что шампанское может стать провоцирующим фактором в развитии приступов мигрени, и напомнил, что не существует безопасных для здоровья доз алкоголя.