Это отражено в отчете рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за 6 месяцев текущего года.

За 6 месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года число состоящих на учете в Республиканском наркологическом центре увеличилось на 96 человек. Число состоящих на учете составило 856 человек в 2020 году и 952 человека в 2021 году.

Отметим, по состоянию на 31 декабря 2020 года число состоящих на учете с диагнозом наркомания по республике составило 33788 человек. 28318 человек состоят на диспансерном учете, 5470 человек — на профилактическом. 618 из них женщины. 23537 человек являются потребителями наркотиков, относящихся к группе опиоидов, 10251 человек являются потребителями наркотиков, относящихся к группе каннабиноидов.

В 2020 году с соответствующим диагнозом взяты на учет 2723 человека, снято с учета 1856 человек.