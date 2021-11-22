18-летний полузащитник «Барселоны» Педри стал лауреатом приза Golden Boy, который вручается лучшему молодому футболисту Европы не старше 21 года.

Приз испанскому игроку будет вручен на официальной церемонии, которая пройдет 15 декабря в Турине (Италия).

В прошлом году обладателем приза Golden Boy стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

В нынешнем сезоне Педри в составе «Барселоны» принял участие в четырех встречах, в которых не смог отметиться результативными действиями. В 2021 году полузащитник сыграл девять матчей за сборную Испании, в которых сделал одну результативную передачу.