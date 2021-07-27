Отбывающий приговор в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал блокировку около 50 сайтов, связанных с ним и его соратниками. «Давайте покажем, что не позволим чиновникам распоряжаться нашим любимым интернетом, наводя тут порядки, как будто это Химкинский суд», — написал он в соцсетях во вторник, 27 июля, назвав решение Роскомнадзора «интересным экспериментом».

Навальный уверен, что российские власти «переоценивают свои возможности», считая себя «повелителем интернета». Оппозиционер констатировал, что его и его соратников запретили в СМИ, на выборах, а «теперь пытаются выключить из интернета».

В связи с этим он предложил скачать разработанное его соратниками «приложение, которое позволит получать всю информацию, не обращая внимания на блокировки», а также зарегистрироваться на сайте «Умного голосования» и рассказывать о нем своим подписчикам. Этот сайт пока не заблокирован, но власти «боятся его больше всего», отметил Навальный. «Уверен, все блокировки с ним и связаны», — добавил он. (DW)