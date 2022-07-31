Истребители ВВС Германии, Италии и Венгрии будут патрулировать небо Прибалтики начиная с августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Уточняется, что от Германии в патрулировании воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии примут участие четыре истребителя Eurofighter, размещенные на эстонском аэродроме Эмари. Венгерские JAS-39 будут размещены в литовском Шауляе, а итальянские летчики будут летать над Прибалтикой с польского аэродрома в Мальборке. От Венгрии и Италии также будут направлены по четыре самолета.

Прибывшие истребители сменят испанских, французских и бельгийских летчиков.

Авиация стран НАТО патрулирует воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии со вступлением этих стран в альянс в 2004 году в связи с тем, что у их военно-воздушных сил нет собственных боевых самолетов.