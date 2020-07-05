Натик Багиров: «Олимпийскими видами «спорта» могут объявить покер или настольный футбол».

Интервью # с заслуженным мастером спорта Республики Беларусь, многократным чемпионом мира и Европы по самбо и дзюдо Натиком Багировым.

— Одной из главных, к сожалению печальных, новостей в мире большого спорта является смерть Абдулманапа Нурмагомедова — отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Насколько мне известно, вы были лично знакомы с Абдулманапом Нурмагомедовым. Какие у вас остались о нем воспоминания, каким он был спортсменом?

— Да, я очень хорошо знал Абдулманапа Нурмагомедова. Мы до последнего времени общались. Говоря конкретнее, 28 апреля он мне послал голосовое сообщение на вотсап, сообщив, что пошел на поправку, что все худшее позади. Жаль, очень жаль, что все в итоге так обернулось. Каким он был спортсменом? Он был мастером спорта СССР по вольной борьбе, а также чемпионом Украины по дзюдо и самбо. Одно это говорит, что он был очень одаренным, разносторонне развитым спортсменом. Он был прекрасным тренером, настоящим наставником, воспитавшим целую плеяду замечательных спортсменов. А еще, он был добрым, отзывчивым, простым в общении, щедрым человеком, который успел за свою сравнительно короткую жизнь сделать людям много добра. Аллах ряхмят элясин!

— Вне всякого сомнения, лучшим его учеником был сын — Хабиб Нурмагомедов. Как вы считаете, в чём секрет его успеха, непобедимости, и считаете ли вы его идеальным бойцом ?

— У каждого спортсмена, даже у великих чемпионов, наряду с их выдающимися и сильными сторонами, есть и недостатки. При этом замечу, что научиться сильно и точно бить – не очень сложная задача. А вот научиться хорошо бороться — дело долгих лет, огромного количества пролитого пота и крови. Хабиб, с которым я также хорошо знаком, прежде всего, невероятно хорош как борец. Но его уникальность – в его универсальности и стабильности. Он очень хорош также и в ударной технике. А еще, он очень умный боец, грамотно планирующий свой бой, выгодно использующий все свои козыри. Все это, как мне кажется, и помогает ему одерживать все новые и новые победы.

— Как вы считаете, сможет ли кто-то одолеть Хабиба Нурмагомедова?

— Сильных бойцов очень много. Да, самым сильным и стабильным среди них является Хабиб. Чтобы победить, сопернику Нурмагомедова надо быть семи пядей во лбу. Но в то же время хочу отметить, что на исход любого поединка может повлиять куча обстоятельств — от последствий сгонки веса до психологического состояния бойцов. Плюс, о себе могут напомнить ранее полученные и не до конца залеченные травмы. Это, вынужден напомнить, по сути современные гладиаторские бои. И гарантированно называть в них победителя — крайне неблагодарное дело.

— Рафаэль Агаев является самым титулованным каратистом в истории спорта. Он пятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион Европы. Как вы считаете, нужно ли ему попробовать себя в боях в октагоне?

— Насколько я знаю, наш прославленный каратист Рафаэль Агаев занимался и борьбой дзюдо. А дзюдоисты и самбисты, как и вообще борцы, по статистике гораздо чаще побеждают в октагоне. Кроме того, мы и сами видели, как Агаев нередко использует именно борцовские приемы в своих схватках, одерживая блестящие победы. При этом, он является уникальным спортсменом, обладающим невероятной ударной техникой. Но все же карате и бои в октагоне — совершенно разные вещи. Я бы даже не советовал Рафаэлю Агаеву участвовать в этих боях. Он уже вписал свое имя в историю мирового спорта золотыми буквами. То же самое, кстати, я могу сказать и про Забита Самедова, который вырос у меня на глазах. Он блестящий кикбоксер, чемпион мира по кикбоксингу по версии WBC муай-тай. Но, в свое время, я и ему отсоветовал участвовать в боях в октагоне. Это – иного рода поединки.

— В этом году в Токио должны были пройти очередные Летние Олимпийские игры. Но из-за пандемии коронавируса их перенесли на следующий год. Безусловно, это большой удар по спортсменам. Для многих из них именно участие в Олимпиаде является главным событием в спортивной жизни. И неизвестно, в какой они будут форме в следующем году. Исходя из всего этого, насколько правильным было бы переносить на следующий год эту Олимпиаду и можно ли ее было провести без зрителей?

— Я с вами полностью согласен в том, что для любого спортсмена участие в Олимпиаде, а тем более победа в ней, является вершиной его карьеры. Готовиться к Олимпиаде, показывая стабильно высокие результаты на протяжении всего олимпийского цикла, быть на пике формы к моменту ее старта – очень трудная, я бы даже сказал нечеловечески тяжелая задача. Тем более трагично для спортсменов узнавать о переносе на год главных соревнований в их жизни! Да, причина очень серьезная — пандемия коронавируса, которая ежедневно уносит жизни тысяч людей по всему миру. Но в том и состоит проблема. Никто не даст гарантии, что в следующем году мир справится с ковид. А ведь спортсменам нужно иметь четкий график соревнований, чтобы грамотно к ним готовиться, чтобы выйти на пик формы к самым важным стартам! Но тут, рассуждая о возможности проведения Олимпиады без зрителей, нужно понимать, что это величайшее и важнейшее спортивное соревнование давно уже изрядно политизировано. Таковы реалии, от которых никуда не спрятаться, не скрыться.

— И не только, увы, политики. Специалисты отмечают, что в последние годы в большом спорте слишком много стало нового, ранее казавшегося невиданным. Шоу окончательно вытесняет реальный спорт. В этой связи, какими вам видятся Олимпийские игры в уже недалеком будущем?

— Я не оракул, но вижу те самые печальные тенденции, о которых вы справедливо упомянули. Не удивлюсь, если в конечном итоге это приведет к тому, что олимпийскими видами «спорта» будут объявлены даже покер или настольный футбол. При этом, увы, можно также прогнозировать исключение из программы Олимпийских игр традиционных видов спорта. Тех, к примеру, которые были в программе всех Олимпиад, с момента первой, которая состоялась в 1896 году в Афинах. И всему этому ужасу будет дано юридическое «обоснование». Да, мы живем в поистине непредсказуемом мире. И спорт высоких достижений, к сожалению, может пострадать в результате всего происходящего.