Детализированные снимки Юпитера, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб», опубликовало NASA на своем официальном сайте.

На изображениях четко видны полярные сияния планеты, которые в тысячу раз сильнее земных. Ученые смогли разглядеть бушующие штормы и ветры.

Несколько снимков получили при помощи ближней инфракрасной камеры обсерватории NIRCam. На них видны тусклые кольца гиганта и полярные сияния на северном и южном полюсе планеты. «Джеймс Уэбб» запечатлел также фоновые галактики и два небольших спутника Юпитера — Амальтею и Адрастею.