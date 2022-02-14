Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов решил по особенному отпраздновать День Святого Валентина, сообщает #.

Певец выпустил новую песню, посвященную супруге, звезде мировой оперной сцены Анне Нетребко. Композиция так и называется — «Моя Анна».

«Новая песня посвящена именно моей прекрасной Анне. Эту невероятно красивую песню написал безумно талантливый Марк Тишман. Спасибо ему за такую трогательную песню и за душу. И спасибо моей Анне за любовь, за все, прекрасное, за Бублика. Будьте счастливы друзья, пусть самые ваши смелые мечты станут реальностью», — написал Эйвазов на своей странице в Instagram.

Азербайджанский певец и оперная дива считаются одной из самых красивых и эффектных звездных пар. Свадьба артистов состоялась в 2015 году в отеле «Кобург» в Вене.

Супруги вместе воспитывают сына Нетребко от предыдущих отношений, общих детей у пары нет.

В прошлом году Юсиф Эйвазов принял решение посвятить себя эстраде.

В настоящее время он записывает новый альбом на английском, итальянском и французском языках, который выйдет на европейском лейбле в следующем году.

«Это будет большой проект с новыми потрясающе красивыми песнями», — рассказал артист своим подписчикам.

На эстраде Эйвазов сотрудничает с такими метрами, как Максим Фадеев, Александра Пахмутова, Алексей Романов, Вячеслав Бодолика, Руслан Квинта, Олег Влади, Лиля Виноградова.

«Юсиф, ты потрясающий певец и ты обязан занять лидирующее место на нашей сцене!», — благославил азербайджанского артиста Макс Фадеев.

Карьеру оперного исполнителя Юсиф Эйвазов начинал в Милане, где в 2008 году он завоевал Гран-при Международного конкурса оперных певцов.

В 2009, уже будучи мировой звездой, выступил на концерте в Большом зале Московской консерватории, посвященном юбилею Владимира Минина, а также дал сольные концерты в Баку и Риме и , а дебютировал на сцене Большого театра в опере «Тоска» Джакомо Пуччини.

Обладатель сильного объемного голоса, известный своим легким и блистательным верхним регистром, он год за годом уверенно завоевывает любовь публики лучших оперных театров мира: Ла Скала, Метрополитен-опера, Венской Государственной Оперы, Ковент-Гарден, Парижской оперы, Большого театра и др.