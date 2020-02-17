«Нафтогаз» требует от России 8 млрд долларов

Компания «Нафтогаз Украины» и шесть предприятий группы «Нафтогаз» подали ответ на встречное заявление России о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Об этом пресс-служба компании сообщила в понедельник, 17 февраля.

«Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году», — говорится в сообщении компании. Размер убытков, которые повлекла за собой аннексия Россией Крыма, теперь оценивается примерно в 8 млрд долларов с учетом процентов.

В феврале 2019 года Международный третейский суд в Гааге принял решение в пользу «Нафтогаза» по его иску к Москве, постановив, что РФ, согласно двухстороннему соглашению о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, несет ответственность за незаконный захват активов «Нафтогаза» в Крыму.

В июле того же года «Нафтогаз» предоставил суду оценку убытков в 5,2 млрд долларов, но позднее заявил о намерении пересмотреть сумму. Размер компенсации должен быть определен в ходе текущей, второй, стадии производства по делу.

Устные слушания по вопросу о сумме компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге, отмечается в сообщении «Нафтогаза». Окончательное решение ожидается до середины 2021 года. (DW)