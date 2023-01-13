На многих произвели впечатление слова премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, когда в ходе пресс-конференции в Ереване 10 января он заявил о том, что «в сложившейся ситуации не считает целесообразным проведение учений ОДКБ на территории Республики Армения, по крайней мере, в этом году».

Мало того, в его речи можно легко усмотреть и желание вообще покинуть эту организацию.

«В последнее время Азербайджан во время контактов с западными коллегами обосновывает свои агрессивные действия опасениями относительно того, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана. В условиях молчания российских коллег получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но и наоборот – создает угрозы безопасности республики», – заявил премьер-министр.

Почему Армения все-таки отказалась от заранее утвержденных военных учений ОДКБ? Пашинян пояснил, что армянская сторона все еще ждет от ОДКБ конкретных оценок, чтобы понять, какова зона ответственности блока.

По его словам, ОДКБ до сих пор не дала никакой оценки азербайджанской «агрессии» 13-14 сентября прошлого года и не осудила действия Баку.

Отсюда совсем не трудно сделать вывод, что, ставя такие резкие условия партнерам, Пашинян продолжает партию на полный вывод своей страны из состава этого военного блока. Насколько реализуем такой план? И если он удастся, то не приведет ли это к полному развалу ОДКБ?

«Надо отметить, что тюркские государства – члены ОДКБ не поддержат позицию, которую озвучил Пашинян. Таким образом, не будет и попытки давления на Азербайджан от имени ОДКБ». Об этом в беседе с # заявил известный кыргызский политолог, эксперт по региональной безопасности Марс Сариев, комментируя выступления Никола Пашиняна.

«В принципе возможна ситуация, при которой Армения покинет этот военный блок. Тут всё зависит от того, как будет складываться обстановка на украинско-российском фронте. Я думаю, где-то в марте может наступить переломная ситуация, и скорее всего по ее результатам у России будет проигрышная позиция. Поэтому то, что сейчас заявил Пашинян об отказе Армении участвовать в учениях ОДКБ и давать согласие на их проведение на своей территории, это как бы попытка спрогнозировать то, что Россия на этом направлении терпит поражение», — говорит эксперт.

Он полагает, что сейчас у Армении появляется очень хороший шанс для того, чтобы органично интегрироваться в те процессы, которые идут на Южном Кавказе: «Я имею в виду открытие Зангезурского коридора, экономическую интеграцию Армении с Азербайджаном, Турцией, Грузией – ради общего процветания региона. Потому что это на самом деле единственный выход для Армении, с моей точки зрения».

Мы видим сложную ситуацию в Иране, говорит Сариев, почти патовое для России противостояние с Украиной – поэтому, да, позиция Пашиняна является как бы индикатором того, что Армения пересматривает внешнюю политику и дистанцируется от России. И российско-украинский конфликт является тем показателем, который задаст вектор внешней политики не только на Кавказе, но и в Центральной Азии. Потому что государства Центральной Азии тоже внимательно следят за этими процессами.

Позиция Китая тоже является в этом отношении определенным индикатором. Ряд кадровых перестановок произошел в руководстве КНР – сменился глава МИД, а также замминистра иностранных дел, который курировал российское направление, он переведен на другую должность, теперь он следит за телевидением. То есть, складывается не очень позитивная ситуация для России, и сегодняшние шаги Еревана оправданны с прогнозом на весенний перелом на фронте.

«Поэтому я думаю, что все-таки армянская элита займет трезвую позицию и оставит попытки противостояния с Азербайджаном. И все-таки найдет механизм для интегрирования в общекавказское экономическое развитие, в политическое развитие и в стабилизацию на Кавказе.

Очень большую роль, конечно, играла обширная диаспора армян в Калифорнии, во Франции, но сейчас, я надеюсь, армянская элита начинает понимать, что лучше синица в руках, чем журавль в небе», — заключил кыргызский аналитик.