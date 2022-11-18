Крупнейший игровой турнир «PUBG Mobile» в Азербайджане начал свой пятый сезон.

Как сообщает #, регистрация на турнир Red Bull M.E.O. 2022 года открыта с 16 ноября.

Желающие принять участие могут зарегистрироваться, создав команды. По итогам турнира будет известна лучшая команда страны.

Турнир состоит из трех этапов. Отборочный раунд пройдет 12-16 декабря, полуфинал — 17 декабря, финал — 18 декабря. Команда-победитель в онлайн-турнире получит приз в размере 5000 манатов. Обладатель первых 3-х мест в Европе Regional Red Bull M.E.O. получит право представлять Азербайджан в финале.

В игре, требующей быстроты и внимания, необходимо постоянно двигаться вперед и не становиться мишенью. Команды из 4 человек должны победить своих противников, пересекая этапы, заполненные реалистичными локациями.

В турнире Red Bull M.E.O. 2022 года могут участвовать все граждане Азербайджана, достигшие 18-летнего возраста. Игроки, участвующие в соревновании, должны находиться на территории Азербайджана на протяжении всего турнира.

Участие бесплатное.

Отметим, что PubG Mobile на данный момент является одной из самых прибыльных мобильных игр в мире. Игра, установившая 7 мировых рекордов, успела вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннеса. Только в прошлом году эта игра принесла более 32 миллионов долларов дохода и в настоящее время насчитывает более 32 миллионов активных игроков.

Регистрация: Red Bull M.E.O. Azerbaijan 2022

Подробности: WWW.REDBULL.AZ/MEO

Играют все, выигрывает один! Присоединяйтесь к турниру и выиграйте денежный приз в размере 5000 AZN за лучший PubG Mobile Red Bull M.E.O. Представляйте Азербайджан на международном турнире в составе сборной 2022 года.