На Зеленского составили два протокола из-за неполной декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции НАПК Украины составило на главу государства Владимира Зеленского два административных протокола за то, что он не сообщил в должный срок о значительных изменениях в имущественном состоянии, сообщили в пресс-службе ведомства

Ранее Зеленский лично проинформировал агентство о нарушении им законодательства в связи с невнесением в декларацию информации о значительных изменениях в имущественном состоянии.

Соответствующие материалы будут переданы в суд, добавили в НАПК.

В 2019 году семья Зеленского получила $188 тыс. в счет погашения облигаций внутреннего госзайма, после чего приобрела новые облигации на сумму $191,7 тыс. Украинский президент должен был сообщить об этом в реестр деклараций, однако не сделал этого.