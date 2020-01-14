На юге Йемена неизвестный расстрелял людей в мечети

Пять человек погибли и 11 пострадали во вторник в результате расстрела неизвестным молящихся в мечети Люрд в провинции Абьян на юге Йемена, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на местные источники.
«Пять человек были убиты и получили ранения 11 человек, несколько человек тяжело ранены, когда неизвестный открыли огонь по молящимся одной из мечетей в районе Люрд в провинции Абьян во время дневной молитвы», — отметили источники телеканала. Телеканал указал, что среди убитых — имам мечети и отец убийцы. Источники телеканала предположили, что преступник был психически невменяемым.
После расстрела верующих он воспользовался паникой и убежал.
| 2020-01-14T21:23:10+00:00 15 января 2020, 02:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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