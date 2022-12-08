7 декабря на встрече представителей министерств и ведомств Азербайджана с командованием миротворцев в Карабахе принял участие также и «глава Совбеза Карабаха» Виталий Баласанян. Об этом сообщили в четверг армянские СМИ.

«Баласанян принял участие в совещании, состоявшемся в месте постоянной дислокации российских миротворческих сил, в качестве координатора по вопросам взаимодействия с российскими миротворческими войсками». Баласанян «выразил обеспокоенность» действиями азербайджанской стороны, сказано в сообщении.

Представители Минэкономики и Минэкологии, обсуждавшие с командованием миротворцев вопросы мониторинга незаконных разработок природных ресурсов в Карабахе, ничего не сообщили о присутствии на встрече Виталия Баласаняна.

Напомним, что в Азербайджане против Баласаняна возбуждено уголовное дело по делу о геноциде в городе Ходжалы в феврале 1992 года. Он считается одним их военных преступников, повинных в гибели более 600 мирных ходжалинцев.

Кстати, встреча с миротворцами проходила именно в Ходжалы, где расположен штаб миротворцев. (Turan)