На сына экс-президента Грузии напали неизвестные

Неизвестные напали на сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдию, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
«Инцидент произошел в четверг вечером около его дома. Уголовное дело возбуждено по статье «попытка умышленного убийства». Более детальную информацию пока предоставить не можем», — заявили в пресс-службе МВД.
В ведомстве не уточнили, ранение Гамсахурдии огнестрельное или нанесено холодным оружием.
Брат пострадавшего Константин Гамсахурдия в свою очередь сообщил, что тот получил ранения в области сердца и госпитализирован. «Ему понадобилась операция, состояние его здоровья тяжелое», — сказал он журналистам.(РИА Новости)
| 2019-12-19T22:27:14+00:00 20 декабря 2019, 04:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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