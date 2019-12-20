На сына экс-президента Грузии напали неизвестные

Неизвестные напали на сына бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне Гамсахурдию, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

«Инцидент произошел в четверг вечером около его дома. Уголовное дело возбуждено по статье «попытка умышленного убийства». Более детальную информацию пока предоставить не можем», — заявили в пресс-службе МВД.

В ведомстве не уточнили, ранение Гамсахурдии огнестрельное или нанесено холодным оружием.

Брат пострадавшего Константин Гамсахурдия в свою очередь сообщил, что тот получил ранения в области сердца и госпитализирован. «Ему понадобилась операция, состояние его здоровья тяжелое», — сказал он журналистам.(РИА Новости)