На следующей неделе в Брюсселе возобновятся переговоры военных делегаций Турции и Греции

Переговоры военных делегаций Турции и Греции в штаб-квартире НАТО планируется возобновить на будущей неделе. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщили в пятницу источники в структурах безопасности в Анкаре.

Решение о проведении встреч по согласованию процесса «размежевания и предотвращения инцидентов» между ВС Турции и Греции в Восточном Средиземноморье было принято по итогам разговора главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

2 октября 2020 года в штаб-квартире НАТО было объявлено о достижении договоренностей по «общим принципам» диалога. Однако затем переговоры на некоторое время остановились ввиду отказа Афин от участия в диалоге.

| 2021-01-15T14:45:49+04:00 15 января 2021, 15:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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