На следующей неделе в Брюсселе возобновятся переговоры военных делегаций Турции и Греции

Переговоры военных делегаций Турции и Греции в штаб-квартире НАТО планируется возобновить на будущей неделе. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщили в пятницу источники в структурах безопасности в Анкаре.

Решение о проведении встреч по согласованию процесса «размежевания и предотвращения инцидентов» между ВС Турции и Греции в Восточном Средиземноморье было принято по итогам разговора главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

2 октября 2020 года в штаб-квартире НАТО было объявлено о достижении договоренностей по «общим принципам» диалога. Однако затем переговоры на некоторое время остановились ввиду отказа Афин от участия в диалоге.